Rizeliler, Beyoğlu'nda düzenlenen iftar programında buluştu

Rizeliler Derneği tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen iftar programında İstanbul'da yaşayan Rizeliler bir araya geldi. Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Rizeli hemşerilerim Beyoğlu'nda Rize'yi yaşatıyorlar. Hep birlikte var olsun birliğimiz" dedi.

Rizeliler Derneği tarafından Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programında İstanbul'da yaşayan Rizeliler bir araya geldi. Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Rizeliler Derneği Başkanı Mehmet Salih Erdoğan, Rize Dernekler Federasyon Başkanı Hasan Başçı ve birçok vatandaş katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Yurdumun güzelliklerini Beyoğlu'nun sofrasında buluşturuyoruz"

İftar programının ardından programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her akşam Beyoğlu'nun ve Türkiye'nin güzelliklerini yaşıyoruz. Yurdumun güzelliklerini Beyoğlu'nun sofrasında buluşturuyoruz. Burada sadece soframızda ekmeğimizi değil aynı zamanda muhabbeti, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı paylaşıyoruz. Türk, Alevi, Sünni tek milletiz. Aynı dağın rüzgarıyla serinleyen bir milletiz. Biliyoruz ki bundan sonra da çocuklarımıza yeniden güçlü bir Türkiye inşa ederek nesilleneceğiz. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Rizeli hemşerilerim Beyoğlu'nda Rize'yi yaşatıyorlar. Hep birlikte var olsun birliğimiz" şeklinde konuştu.

"25-29 Mayıs tarihleri arasında Rize tanıtım günlerini icra edeceğiz"

Programda, 25-29 Mayıs tarihleri arasında Rize tanıtım günlerini gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Rize Dernekler Federasyon Başkanı Hasan Başçı ise şunları söyledi:

"İçerisi çok kalabalık. Dışarısı buradan daha kalabalık. Ben dernek başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu birlikteliği bu kalabalığı sıcak ortamı bu iftar sofrasında buluşturdukları için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kalabalığı gördüm bari bir müjde vereyim. 25-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Rize tanıtım günlerini icra edeceğiz. Tüm hemşerilerimizi oraya bekliyoruz" dedi.