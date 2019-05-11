İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rizespor-Galatasaray maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.


Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.