Rizespor, zirveye kafa tutuyor!

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş, ilk 4 maçta 10 puan toplarken, ilk yarıyı son sırada tamamlayan Rizespor da zirve yarışçılarıyla aynı performansı sergiledi. Akhisar ve Kasımpaşa ise ikinci yarıda puan alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 4 hafta geride kalırken, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş zirve yarışında 4 haftada 10 puan elde ederek iyi bir performans sergiledi. Bu 3 takımın yanı sıra ikinci yarının bir başka iyi takımı da Çaykur Rizespor oldu. İlk yarıyı 12 puanla ligin son sırasında tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda çıktığı 4 maçta topladığı 10 puanla 2 basamak birden yükseldi ve ligde kalmak için iddialı bir duruma geldi.

Erzurumspor'dan zirveye darbe

Lider Başakşehir, ikinci yarıya Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle başladı. Turuncu-lacivertliler, son maçta ise sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Erzurum temsilcisi, kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'le benzer bir performans gösteren takım ise Beşiktaş oldu. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, bu maçın ardında önce Antalyaspor'u deplasmanda 6-2, ardından ise sahasında Bursaspor'u 2-0'la geçti. Erzurumspor, ligin ikinci yarısında şampiyonluk yolundaki ekipler olan Başakşehir ve Beşiktaş'la deplasmanda berabere kaldı.

İki farklı Rizespor

Başakşehir ve Beşiktaş'la aynı performansı sergileyen Galatasaray, zirvenin 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Lige 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Fatih Terim'in ekibi, ardından Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, son lig maçında ise Trabzonspor'u 3-1'le geçti. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş beklentileri karşılayan ekipler olurken, ikinci yarının bir diğer flaş takımı ise Çaykur Rizespor oldu. Sezonun ilk yarısında yalnızca 1 galibiyeti bulunan ve 17 haftada 12 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor'u mağlup ederek ilk 3 maçta 9 puan toplayan Rizespor, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 17 haftada 12 puan toplayarak devreyi son sırada bitiren Rizespor, ikinci yarının ilk 4 maçında hanesine 10 puan yazdırarak ligde kalma adına oldukça iddialı bir konuma geldi.

Kasımpaşa ve Akhisar sıfır çekti

Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından zirve yarışı içinde olması beklenen Kasımpaşa, ikinci yarıda bekleneni veremedi. Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, ikinci yarıda puan alamayan 2 takımdan birisi oldu. Kasımpaşa ile benzer performans gösteren bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Beşiktaş yenilgisiyle ikinci yarıya başlayan Akhisarspor, üst üste Rizespor, Başakşehir ve Sivasspor'a mağlup olarak 4 maçta puan alamadı. Ligin ikinci yarısında puan elde edemeyen Kasımpaşa ve Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde ise karşı karşıya geldi. Akhisar'da oynanan ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Manisa ekibi, ikinci maç için avantaj yakaladı.

Konyaspor istikrarını sürdürdü

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. BB Erzurumspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle sezonun ikinci yarısına başlayan Atiker Konyaspor, son 2 maçında ise Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Atiker Konyaspor'u, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ligde iyi bir çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor takip etti. Antalya ekibi, ligin ikinci yarısına Sivasspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle başladı. Galatasaray ile berabere kalan Alanyaspor, son maçında ise Göztepe deplasmanında mağlup oldu.

Fenerbahçe 7. sırada

Sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe, ikinci yarının başlamasıyla birlikte düşme hattından çıkmayı başardı. İlk maçında Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından iç sahada üst üste Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı. Son maçında Kayserispor deplasmanında boy gösteren Kanarya, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ikinci yarıda hanesine 7 puan yazdırdı. İkinci yarıda oynanan 4 maç sonunda oluşan puan durumunda Fenerbahçe kendisine 7. sırada yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı puan durumu

Takım O G B M A Y P

1.Beşiktaş 4 3 1 0 12 3 10

2.Galatasaray 4 3 1 0 11 2 10

3.M.Başakşehir 4 3 1 0 10 3 10

4.Ç.Rizespor 4 3 1 0 6 2 10

5.A.Konyaspor 4 2 2 0 5 2 8

6.Alanyaspor 4 2 1 1 7 4 7

7.Fenerbahçe 4 2 1 1 6 4 7

8.DG Sivasspor 4 2 1 1 6 5 7

9.Kayserispor 4 1 3 0 4 3 6

10.Malatyaspor 4 1 2 1 7 7 5

11.Trabzonspor 4 1 1 2 5 8 4

12.Bursaspor 4 0 3 1 2 4 3

13.Göztepe 4 1 0 3 5 8 3

14.Ankaragücü 4 1 0 3 3 9 3

15.Erzurumspor 4 0 2 2 3 5 2

16.Antalyaspor 4 0 2 2 3 9 2

17.Kasımpaşa 4 0 0 4 1 9 0

18.Akhisarspor 4 0 0 4 2 11 0