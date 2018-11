Rober Hatemo sahte tıklamalara isyan etti

Ferdi Tayfur klasiklerinden 'Canına Okuyacağım' şarkısını coverlayarak müzik yolculuğuna devam eden başarılı yorumcu Rober Hatemo, CRI TURK'te Michael Kuyucu'nun konuğu oldu. Rober Hatemo, "Müzik dünyasında sahte sosyal medya hesapları ile yapılan manipülasyonlara değindi ve 80 milyonluk ülkede kim 100 milyon tık yapıyor?" diye çıkıştı.

Rober Hatemo, Michael Kuyucu'ya müzik dünyasında son zamanlarda yaygınlaşan sahte YouTube tıklanmalarına değinerek bu konuya isyan etti. Rober, "Sahte sosyal medya tıklanmaları ve YouTube için bazı şarkıcıların verdiği rakamlar 30 bin TL'ler falan. Ayda bir tekrarlayanlar var bunları. Para kocasından ya da babasından geldiği için sorun etmiyorlar. Yapsınlar tamam ama onlarla kıyaslanmak acı oluyor. Ben şu anda organik tıklanma ile gidiyorum. 'Giden Candan Gidiyor' 20 milyon organik izleme aldı. Türkiye nüfusu zaten 80 milyon. Bazı şarkıcıların klipleri nasıl 100 milyon, 200 milyon tıklanma alıyor anlamıyorum. Herhalde mezardakiler kalkıp tıklıyor" dedi.

Sosyal medyada hile yapan şarkıcıların psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Rober Hatemo, "Müzik dünyasındakiler bir de Instagramda falan da takipçi satın alıyorlar, işleri zor. Bu bir hastalık. Mitomani hastalığı bu. Olmadığın bir şeye inanmak ve gerçekten öyleymiş gibi yaşamak. Adam hileyle hurdayla kariyerini yükseltiyor ve gerçekten kendini öyle sanıyor. Bir yere oturduğunda 100 milyon kişi onu gerçekten izlemiş gibi davranıyor. Karşıdaki de buna inanıyor. Böyle bir geri zekalılık var mı? Adam dünyasında göremeyeceği paraları kazanıyor bu hileler sayesinde. Karşı taraf da inanıyor diye oluyor tüm bunlar" diyerek bu konuda çok sert eleştiride bulundu.

"Bu nasıl Türkçe kullanımı?"

Rober Hatemo, Michael Kuyucu'ya yaptığı açıklamada günümüz pop müziğinde üretilen şarkılarda kullanılan Türkçe'nin de kötü olduğundan yakındı ve "Şarkılar da garip. Yeni pop şarkılarını birkaç saniye dinledikten sonra Türkçe olduğunu anlıyorum. Bir heceye o cümle sığmıyor diye söyleme şeklini değiştiremezsin. Garip garip, çirkin çirkin sözleri söyleyip söyleyip duruyorlar" diyerek popüler müziği eleştirdi.

"21 gün askerlik eğitim için az"

Askere gittiği ilk gün gayrimüslim olmasından dolayı dayak yediğini söyleyen ünlü sanatçı, isminden dolayı çok ciddi bir mahalle baskıyı yaşadığını söyledi. Rober Hatemo, "Baskıyı işimde, çocukluğumda, askerde adımdan dolayı çok yaşadım. Ben 19 yaşındayken babam kulağımdan tuttu “Askere gideceksin” dedi. 18 ay askerlik yaptım. Gittiğimde 60 kiloydum. Askerde adımı sordular derken 'Bu ne biçim isim' diye küfür ederek bana bir yapıştırdılar, yere yapıştım. "Allah'ım ben ne halt yiyeceğim daha ilk günden bunlar oluyorsa" dedim. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdim, çok canımı sıktılar. Ama sonra müzik yanımı keşfettiler orkestralar kuruldu, smokinler giyildi. Resmen bir gazino kuruldu ben de çıktım orada solistlik yaptım. Şimdi askerlik değişti. 15 bin lira verip 21 gün askerlik yapıyor gençler. Bence 21 güne hiçbir eğitim sığmaz. Boşu boşuna 21 gün geçmiş olur, silahlı kuvvetlerimizi de meşgul edecekler boş yere. Bence hiç askere gitmesinler. 25 bin lira versinler hiç gitmesinler askere" şeklinde konuştu.

"Müzikte 21'inci yılımı tamamladım"

Rober Hatemo, yakında bir best of albüm yapmayı da düşündüğünü söyleyerek, "Müzikte yirmi birinci yılımı geride bıraktım. Geriye baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Hiç kimse gibi olmadım. İyi şeyler yaptım. Best of muhakkak yapacağım. Albüm benim için bu saatten sonra sadece 'Rober Hatemo Hitleri' olacak. Bir yeni şarkı sonrası best of albüm yayınlayacağım. Şu an Ahmet Selçuk İlkan'ın projesinde büyük bir hitim var, çok güzel oldu. Çok güzel bir iş geliyor söyleyebilirim bunu" şeklinde sözlerini sonlandırdı.