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Robin Capon'un 'Kendi Kendine Öğren: Çizim' kitabı raflarda

Ressam Robin Capon’un temel çizim tekniklerinden perspektifle ilgili önemli ipuçlarına kadar çizimle ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kapsayan kitabı ’Kendi Kendine Öğren: Çizim’ raflardaki yerini aldı.

Ressam Robin Capon'un temel çizim tekniklerinden perspektifle ilgili önemli ipuçlarına kadar çizimle ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kapsayan kitabı 'Kendi Kendine Öğren: Çizim' raflardaki yerini aldı.


Ressam Robin Capon'un hazırladığı, Manolya Aşık Öztürk'ün çevirisini yaptığı Sanat Kuramları kategorisinden çıkan 'Kendi Kendine Öğren: Çizim' adlı kitap raflardaki yerini aldı. Hayalperest Yayınları etiketiyle çıkan kitabın yazarı ressam Robin Capon, herkesin iyi çizim yapabileceğine inandığını belirterek kaleme aldığı kitapta, kullanılacak malzemenin seçimine, eskiz yapma tekniklerine, gölgelendirme, ölçü alma gibi aşamalara, kağıdın farklı malzemelere göre nasıl hazırlanacağına ve daha pek çok ayrıntıya değiniyor.


Çizim yaparken karşılaşılabilecek sorunların da açıklandığı kitapta bölüm sonlarında verilen alıştırma çalışmaları, konuların pekiştirilmesini sağlarken okurun çizim konusunda deneyim kazanmasına da yardımcı oluyor. Çizim yapma sürecinde okurun motivasyonunu daima yüksek tutacak bir rehber olan 'Kendi Kendine Öğren: Çizim' kitabı, çizim yapmaya ilgi duyan ancak kendini yeterince yetkin hissetmeyen herkesi eline kalem ve kağıt alıp denemeler yapmak konusunda cesaretlendiriyor.

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