RoboRave'de altın madalyanın sahibi: İELEV Özel 125'inci Yıl Ortaokulu

Dünyanın en saygın robotik yarışmalarından olan RoboRAVE Robotik Competition büyük ödülü bu yıl İELEV Özel 125'inci Yıl Ortaokulunun oldu. ‘Akıllı Organ Taşıma Kutusu' projesiyle birinci olan İELEV Makers kulübünden gençler, üniversite öğrencilerinin de katıldığı yarışmada altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarının mimarları oldular.

RoboRave Robotik Yarışması, bu sene İELEV Özel 125'inci Yıl Ortaokulu öğrencilerinin sağlık sektörüne damga vuracak projesine sahne oldu. İELEV Makers kulübünden öğrencilerin doktorlardan ve sağlık profesyonellerinden görüşler alarak tasarladığı ‘Akıllı Organ Taşıma Kutusu' oylamaların sonucunda altın madalyaya layık görüldü.

Sağlık sektörüne bilimsel dokunuş

Başta öğrenciler tarafından soğutuculu su matarası olarak geliştirilen proje, yine İELEV'lilerin organ, aşı ve uzuv taşımadaki sorunları fark etmeleriyle 6 aylık bir süre sonunda akıllı organ taşıma kutusu'na dönüştü. RoboRave Yarışması'na imzasını atan proje, organ, aşı ve doku taşınmasında yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Akıllı organ taşıma kutusu, ayarlanabilir soğutuculu sistemi sayesinde organın uygun koşullarda daha uzun süre taşınarak, nakledilecek kişiye daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Üzerindeki GPS takip sistemi ile ise organ taşıyıcılığını kötüye kullananların tespitini kolaylaştıran ve aynı zamanda kaza durumlarında gerçekleşen uzuv kopmalarında yaşanan transferi de hızlıca çözen bir sistem haline geliyor. İELEV Okulları Bilişim Teknolojileri Yöneticisi Yonca Özgün mentörlüğünde yapılan kutunun ısı derecesi ayarlanabiliyor ve uygun sıcaklık 10 saat boyunca korunabiliyor.