Robot Pinokyo oyuncularından Yaşasın Cumhuriyet Sergisi'ne ziyaret

İş Sanat'ın çocuk oyunu 'Robot Pinokyo' oyuncuları, 'Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi'ni ziyaret etti.

İş Sanat'ın çocuk oyunu 'Robot Pinokyo' oyuncuları, Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan 'Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi'ni ziyaret etti. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları vesilesiyle hazırlanan, başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere 2 bin 500'ü aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Robot Pinokyo ekibinin tüm oyuncuları sergi hakkında detaylı bilgi aldı.

Oyuncu Aslı Tandoğan, Cumhuriyetin kuruluş yıllarının ruhunu, özetini yansıtan sergide döneme ait gerçek video görüntüleri, ailelerden gelen fotoğraflar, gazetelerin arşivleri, Türkiye'nin pek çok yerinden edinilen objelerden çok etkilendiklerini söylerken, özellikle çocukların ve gençlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir sergi olduğunu ifade etti. Sene sonuna kadar açık kalacak Yaşasın Cumhuriyet Sergisi pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği Robot Pinokyo oyununun anlatıcılığını Aslı Tandoğan yaparken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Sezonun son iki oyunu 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar, saat 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.