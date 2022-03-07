Robotik cerrahi teknolojisi ile kanamasız ameliyat mümkün

Dr. Selçuk Şahin, robotik cerrahi ile kan sulandırıcıyı kesmeden ameliyatın mümkün olduğunu belirterek, "Kan sulandırıcıyı kesmesi riskli olan hastaya, aspirin kullanırken prostat kanseri ameliyatı yaptık. Kan sulandırıcı kullanırken robotik cerrahi ile ameliyatların yolu açılacak'' dedi.

Robotik cerrahi ile Türkiye'de ve dünyada en çok yapılan ameliyatların başında prostat kanseri ameliyatı geliyor. Küçük kesilerden yapılan ameliyatlar, hastaya cinsel fonksiyonun korunması, idrar kaçırmanın önüne geçilmesi gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. Robotik cerrahi ameliyatları küçük kesilerden yapıldığı için kanamanın ve kan ihtiyacının en az olduğu ameliyatlar olarak da biliniyor. Özellikle ileri yaştaki çoğu kişi kalp damar hastalıklarından dolayı kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalıyor. Ameliyatlardan en az 5-6 gün önce ise kanama riski nedeni ile kan sulandırıcı kesilmek zorunda kalıyor. Bu durum ise hastada başka hayati risklere neden oluyor.

Her gün kan sulandırıcı kullanan hastanın ameliyatı başarılı geçti

Kalp yetmezliği olan 59 yaşındaki Mahmut Çelik, her gün kan sulandırıcı kullanıyor. PSA sonucu yüksek çıkınca yapılan biyopside prostat kanseri olduğu belirlenen Çelik'in ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Kardiyoloji doktoru ise kan sulandırıcıyı kesmesinin riskli olduğunu belirtti. Çelik belirlenen prosedürler çerçevesinde ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Çelik, 4. gün hastaneden çıkarak sağlığına kavuştu.

"Ya ameliyat olacaktı, ya da ışın tedavisi alacaktı"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Selçuk Şahin, hastanın ya ameliyat olacağını ya da ışın tedavisi alması gerektiğini belirterek, ‘‘Hastamızın ameliyat öncesi rutin değerlendirmesi yapıldı. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği vardı. 2 sene önce anjiyo olmuş ve kalp damarlarına stent takılmış. Hastada prostatla sınırlı, metastaz yapmamış bir tümör olduğunu saptadık. Bu konuda tedavi alternatiflerini kendisi ile konuştuk. Ameliyat olabileceğini ya da ışın alabileceğini söyledik. Hastamız ameliyat seçeneğini tercih etti'' dedi.

Hastanın kan sulandırıcı kullanırken ameliyat edilmesinin mümkün olup olmayacağını anlamak için literatür araştırması yaptıklarını ifade eden Dr. Şahin, "Ameliyattan önce her hastayı değerlendiriyoruz. Hastamızın kalple ilgili problemleri vardı. 2 sene önce anjiyo olmuş ve kalp damarlarına stent takılmış. Hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyordu. Bu nedenle kardiyolog arkadaşlarla bunu konuştuk. Kardiyologlar, ‘'aspirini kesmemeniz lazım' deyince, değerlendirmede bulunduk. Genelde 5-6 gün önce aspirini kesiyoruz ve öyle ameliyat yapıyoruz. Çünkü ameliyat esnasında olan kanamadan korkuyoruz. Biz de literatürü inceledik. Daha önce az sayıda da olsa aspirin kullanan hastalarda robotik cerrahi ile başarılı prostat kanseri ameliyatı yapıldığını okuduk" ifadelerini kullandı.

‘‘Robotik cerrahi ile kanama yok denecek kadar az oluyor''

Dr. Şahin ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Ameliyat beklediğimizin aksine başarılı geçti, anlamlı bir kanama olmadı. Ameliyat sonrası takiplerinde de değerleri gayet iyiydi. Ameliyattan 3 gün sonra hastayı iyi bir şekilde taburcu ettik, şuanda hiçbir problemimiz yok" diye konuştu.

Robotik cerrahinin önemini anlatan Dr. Selçuk Şahin, ‘‘Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri, ameliyat sırasında kanamanın olmaması. Ayrıca vücut içindeki dar alanlarda robotik cerrahini sağladığı avantajlar sayesinde ameliyatlarımız çok daha rahat yapabiliyoruz. Açık cerrahide ise bazen çok büyük zorluklar yaşanabiliyor ve ciddi kanamalar olabiliyor. Hem kendi deneyimlerim hem de literatüre baktığımızda bu ameliyatların yapılabileceğini söyleyebiliriz. Bizim prostat kanseri hastalarımız genelde 50 yaş üstünde. Bu hastalarda kalp rahatsızlıkları ve buna bağlı aspirin kullanımı fazla. Son yıllarda kardiyolojinin bu tedaviyi kesmeme konusunda önerileri var. Bence bu tip hastaları daha fazla ameliyat edeceğiz" dedi.

Hasta Mahmut Çelik'ten doktorlara teşekkür

Kan sulandırıcıyı kesmeden yapılan robotik ameliyatla, prostat kanserinden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mahmut Çelik de, "Hocam ‘korkacak bir durum yok, aspirin kullanabilirsiniz' dedi. Ameliyat çok iyi geçti , bir ağrı sızı çekmedim, hocama tekrar teşekkür ederim. 3 gün hastanede kaldım, 4'ncü gün çıktım. 10 gün sonra sosyal hayatıma kaldığım yerden devam ettim" ifadelerini kullandı.