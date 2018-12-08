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Rodrigues'in golünde Ali Palabıyık VAR'a başvurdu

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Palabıyık, 40.

dakikada Garry Rodrigues'in golünde VAR'dan yardım aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların golünde VAR'dan yararlandı. Mücadelenin 40. dakikasında Galatasaray Garry Rodrigues'in golü ile 1-0 öne geçti. Gol pozisyonu için Ali Palabıyık VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen 37 yaşındaki hakem, golde herhangi bir sorun olmadığına karar verdi ve başlama çizgisi gösterdi.

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