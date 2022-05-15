Roland Garros elemelerinde 3 Türk

Senenin ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta heyecan eleme karşılaşmaları ile başlıyor. Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta gerçekleşen organizasyonda Türk tenisçiler İpek Öz, Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel mücadele edecek.

Milli tenisçi Cem İlkel, ilk turda dünya 216 numarası Fransız raket Alexandre Muller ile yarın 7. kortta TSİ 12.00'de karşılaşacak. Bir diğer Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek ise Hintli tenisçi klasmanın 624. basamağındaki dünya eski 83. numarası Yuki Bhambri ile yarın 11. kortta TSİ 12.00'de karşılaşacak. İlk Grand Slam deneyimini Roland Garros'da yaşayacak İpek Öz ise 17 Mayıs Salı günü dünya 143 numarası Ukraynalı raket Daria Snigur ile mücadele edecek.