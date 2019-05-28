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Roland Garros'a özel 4K yayın

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından ikincisi olan Roland Garros nam-ı diğer Fransa Açık Tenis Turnuvası, Türkiye’de ilk kez 4K Ultra HD olarak sporseverlerle buluşacağı açıklandı.

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından ikincisi olan Roland Garros nam-ı diğer Fransa Açık Tenis Turnuvası, Türkiye'de ilk kez 4K Ultra HD olarak sporseverlerle buluşacağı açıklandı. TV+'tan yapılan bilgilendirmede; Roland Garros'a özel açılan Eurosport 4K kanalıyla tenisseverler Fransa'daki heyecanı daha keyifli bir şekilde yaşayacak.



Turkcell'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+, tenis takvimin ikinci büyük turnuvası olan Roland Garros nam-ı diğer Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Türkiye'ye 4K Utra HD formatında buluşacağını duyurdu. Platform; içerisinde Roland Garros'a özel açılan 4K kanalı ile sporseverler, Fransa'daki heyecanı daha keyifli bir şekilde yaşayacaklar.

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