Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Bu sezon başından bu yana ismi Fenerbahçe ile sık sık gündeme gelen Aleksandr Kolarov'dan sarı-lacivertlileri üzecek haber Roma'dan geldi. İtalyan ekibi, Sırp savunma oyuncusu ile olan sözleşmeyi uzattıklarını duyurdu. Daha önce 2019-2020 sezon başı transfer döneminde sarı-lacivertli renklere bağlanacağı iddia edilen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Roma temsilcisinde bulunan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmış oldu.