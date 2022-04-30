Roman vatandaşlarla iftarda buluşuldu

Büyükçekmece'de Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan toplu iftara 2 binin üzerinde vatandaş katıldı. İftar programında geçtiğimiz günlerde genç yaşta yaşama veda eden Erkan Şengül'ün adı bir parka verildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimarsinan Mahallesi'nde düzenlediği iftara katılım çok yoğun olurken CHP İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir, Turhan Aydoğan, Özgür Karabat, İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak da iftara katıldı.

Katılım beklenenin üstünde oldu

Tasavvuf müziği ve semazen gösterileri eşliğinde gerçekleşen iftar yemeği sonrasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, iftara katılan Mimarsinan Mahalle sakinlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. İftar sonrasında Mimarsinan Stadyumu yanında Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan parka Erkan Şengül Parkı adı verildi. 30 yaşında geçirdiği bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Şengül'ün eşi ve çocuklarının katılımıyla gerçekleşen törende duygu yüklü anlar yaşandı.