Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Premier Lig takımlarından Tottenham ile yollarını ayıran Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu. Roma, Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve deneyimli çalıştırıcının 2021-2022 sezonunda görevine başlayacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mourinho'yu, AS Roma ailesine kabul etmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Her seviyede kupa kazanan büyük bir şampiyon olan Jose, iddialı projemize muazzam liderlik ve deneyim sağlayacak. Jose'nin takımın başına geçmesi, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü oluşturmada büyük bir adım" dedi.

Mourinho: "Kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz"

Daha FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham'u çalıştıran 58 yaşındaki Mourinho ise, "Bu büyük kulübe liderlik etmek ve vizyonlarının bir parçası olma yolunda beni seçtiği için Friedkin ailesine teşekkür ederim. Yaptığım görüşmelerden sonra, Roma'ya yönelik tutkularının tamamını hemen anladım. Beni her zaman motive eden aynı tutku ve dürtüdür. Birlikte önümüzdeki yıllar boyu kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu teklifi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu arada, Paulo Fonseca'ya en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Pinto: "Jose'nin kazanma arzusu ve oyuna olan tutkusu bizi şaşkına çevirdi"

Roma Genel Müdürü Tiago Pinto da Mourinho'nun göreve gelmesiyle alakalı, "Jose müsait olduğunda, tüm zamanların en büyük menajerlerinden biriyle konuşma fırsatını hemen yakaladık. Jose'nin kazanma arzusu ve oyuna olan tutkusu bizi şaşkına çevirdi. Ne kadar kupa kazanırsa kazansın, öncelikli odak noktası her zaman bir sonrakidir. Her seviyede rekabet edebilecek bilgi, deneyim ve liderliğe sahiptir. Başarılı bir spor projesi oluşturmak için zaman, sabır ve doğru pozisyonlarda doğru insanlar gerektiğini biliyoruz. Jose'nin hem yakın hem de uzun vadeli geleceğimiz için projemiz için mükemmel bir koç olacağından son derece eminiz. Dan ve Ryan Friedkin'in vizyonu ve hırsıyla birlikte yeni bir Roma'nın temellerini atacağız" cümlelerine yer verdi.