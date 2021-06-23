Romanlar "12'ye kadar eğlence yeter” dedi

Mahalle düğününde doyasıya eğlenen Romanlar, "Bize 12'ye kadar eğlence yeter" dedi.

Türkiye'de yasakların kalkması ile başlayan normalleşme süreci Roman vatandaşları sevindirdi. Beylikdüzü Yakuplu'da yaşayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla sokak düğünlerine yeniden başladı. Roman düğününün yapıldığı Yakuplu Mahallesinde vatandaşlar hem korona virüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının kaldırılmaya başlanmasını hem de düğün için aynı anda kutlama yaptı. Davul ve zurna eşliğinde doyası oynayan romanlar saat 12 olmadan eğlenceye son verdiler.

“Biz roman vatandaşları olarak başkanımızı destekliyoruz”

Saat 12'ye kadar süren eğlencenin kendilerine yettiğini ifade eden İbrahim Çakmak, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizim düğünlerimizi yapmamıza izin verdiği yasakları kaldırdığı için. Biz roman vatandaşları olarak başkanımızı destekliyoruz. Başkanımız iyi ki var düğünümüzü burada yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bize Saat 12'ye kadar eğlence yetiyor”

Roman düğününe katılan Kemal Bilgili, “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kısıtlamalar vardı. Düğün yasakları kalkınca bizim romanlarda düğün yapmaya başladılar. Eskiden saat 5 ila 8 arasında düğünler bitiyordu. Biz bu durumdan hiç memnun değildik, organizasyona boşa para veriyorduk. Şimdi düğünler saat 12'ye kadar devam ediyor, eğleniyor hep birlikte oynuyoruz. Bize Saat 12'ye kadar eğlence yetiyor” dedi.