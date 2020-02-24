Romantik ve vintage kombinlerin vazgeçilmezi punatiyeler

Kullanım kolaylığı ve kombinlere kattığı sevimli hava ile DeFacto, kadın ve kız çocukları için Puantiye Koleksiyonu'nu beğeniye sundu.

Zamansız puantiyeler bu sezonda kadınların ve minik hanımefendilerin gardıroplarında yerini alıyor. DeFacto 2020 İlkbahar Puantiye Koleksiyonu ile şık ve sevimli kombinlere imza atıyor.

Elbiseden eteğe, bluzdan pantolona, terlikten çoraba tüm aksesuar ürünlerinde de kullanılan vintage modasının en sevilen deseni puantiye tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rengarenk puantiyeler, romantik ve feminen şıklık isteyenlerin tercihi oluyor. Farklı desenlerle ve akseuarlarla rahatça kombinlenebilen puantiye deseninin en havalı ve gösterişli göründüğü seçenekler arasında fırfırlar, pileler ve uçuşan kumaşlar yer alıyor. Hem spor hem klasik tarzda kullanılan puantiyeler kız çocuklarının ve kadınların gönlünü fethediyor.

2020 Puantiye Koleksiyonu, markanın tüm mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuluyor.