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Romanya'daki şirkete önemli atama

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerine gelişmiş teknolojileriyle parça tedariki sağlayan Coşkunöz Magnetto Romanya şirketinin genel müdürlük görevine Hakan İnceler getirildi.



Coşkunöz Holding'in ikinci yurt dışı yatırımı olan ve İtalyan CLN Grup otomotiv bölümü MA ortaklığında hayata geçirilen Coşkunöz Magnetto Romanya şirketinin genel müdürlük görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla Hakan İnceler getirildi. Uzun yıllar farklı birim ve pozisyonlarda yer alan İnceler'in şirketi sektörde üst sıralara taşıması hedefleniyor. Şirket, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerine en gelişmiş teknolojileriyle parça tedariki yapıyor.

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