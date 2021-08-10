"Romatoid artrit hastalığı tedavi edilmezse eklemlerde kısıtlılık meydana gelebilir"

Dr. Zühre Sarı Sürmeli, "Romatoid artrit hastalığında el ve ayağın küçük eklemleri başta olmak üzere dizler, dirsekler, omuzlar simetrik olarak tutulur. Tutulan eklemlerde hassasiyet, şişlik, kızarıklık ve katılık olur. Bu şekilde tedavi olmadan devam ederse kısa sürede eklemlerde kısıtlılık ve şekil bozukluğu meydana gelebilir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Zühre Sarı Sürmeli, romatoid artrit hastalığı ve tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Sürmeli, "Romatoid artrit toplumda binde 5 ila yüzde bir oranında görülen iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. Aslında en sık gördüğümüz iltihaplı romatizma romatoid artrittir" dedi.

"Küçük eklemleri etkilemekte"

Dr. Sürmeli, "Bu hastalıkta el ve ayağın küçük eklemleri başta olmak üzere dizler, dirsekler, omuzlar simetrik olarak tutulur. Tutulan eklemlerde hassasiyet, şişlik, kızarıklık ve katılık olur. Bu şekilde tedavi olmadan devam ederse kısa sürede eklemlerde kısıtlılık, harabiyet ve şekil bozukluğu meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Romatoid artrit tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Dr. Sürmeli, "Romatoid artrit genellikle ömür boyu devam eder, kendi kendine geçmez, anti-romatizmal ilaçlarla kontrol altına alınır yani hastalık çoğunlukla düşük aktivite veya uyku haline getirilebilir. Romatoid artrit kişinin kendi bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır. Bu kişilerde bakteri virüs gibi mikrobik ajanlara karşı savaşması gereken bağışıklık sisteminde bir bozukluk meydana gelmekte ve bağışıklık sisteminin hücreleri ve ürünleri kişinin kendi eklemlerine karşı bir nevi savaş açmaktadır. Bu tür hastalıklara otoimmün hastalıklar denmektedir. Bağışıklık sistemindeki bu bozukluğun sebebi genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve mikrobik ajanlar olarak öne sürülmüştür" diye konuştu.

"Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha sık görülüyor"

Dr. Sürmeli, sözlerini şöyle devam etti: "Romatoid artritli hastalarda HLA denilen immün sistemde önemli rol oynayan bir gen kompleksinin üzerinde bulunan "paylaşılmış epitop" denilen ortak bir aminoasit dizisi bu hastalıktan sorumlu tutulmuştur. HLA dışında romatoid artrit gelişimiyle alakalı olan birçok gen vardır. Romatoid artrit kadınlarda erkeklerden 3 kat daha sık görülür, ortalama başlangıç yaşı 50-60 yaşlar arasıdır. Romatoid artritte ilk olarak eklemleri çevreleyen sinoviyum denilen zarda iltihaplanma başlar ve böylece pannus denilen iltihaplı bir doku oluşur. Eklemi, kıkırdağı ve kemiği yıkan işte bu pannus dokusudur".