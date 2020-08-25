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Ronaldinho serbest bırakıldı

Mart ayında kardeşi Assis’le birlikte sahte pasaport ile Paraguay’a giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve ev hapsinde olan Ronaldinho, görülen duruşma sonucunda serbest bırakıldı.

Mart ayında kardeşi Assis'le birlikte sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve ev hapsinde olan Ronaldinho, görülen duruşma sonucunda serbest bırakıldı.


Paraguay'da 5 aydır ev hepsinde bulunan Ronaldinho ve Assis'in esaret günleri bitti. Mart'ta sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışırken tutuklanan Ronaldinho ile kardeşi Assis, görülen duruşma sonrasında serbest bırakıldı. İkilinin ülkeden çıkışlarına da izin verildi. Ancak mahkeme, Brezilyalı yıldızdan 90 bin, kardeşinden de 110 bin Dolar tazminat talep istedi.


Buna gerekçe olarak ise topluma verilen zarar gösterildi.

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