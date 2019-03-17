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Ronaldo'suz Juventus ligde ilk yenilgisini aldı

Serie A’nın lideri Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta bu sezonki ilk yenilgisini Genoa deplasmanında 2-0’lık skorla aldı.

Serie A'nın lideri Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta bu sezonki ilk yenilgisini Genoa deplasmanında 2-0'lık skorla aldı.


Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Luigi Ferraris Stadı'nda Cristiano Ronaldo'nun dinlendirildiği için kadroda olmadığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Ev sahibi ekip 72. dakikada Sturaro ile 1-0 öne geçerken, 81. dakikada Pandev, skoru 2-0'a getirdi. 90. dakika sonunda başka gol olmayınca Juventus bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Bu sonuçla Juventus 75 puanla zirvedeki yerini korurken, Genoa ise puanını 33'e yükseltti.

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