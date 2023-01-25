Rönesans Holding Türkmenistan'da yapılacak GTG-2 için imza attı

Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyadaki 30 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında şirketleri ile faaliyet gösteren Rönesans Holding, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 14. Japon-Türkmen Ekonomi Konferansı'nda, Orta Asya'da hayata geçirilecek önemli bir proje için ön anlaşmaları tamamladı. 22 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen konferansa, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı Rashid Meredov ve Itochu Cooperation Direktörü Hiroyuki Tsubai başkanlık yaptı.

Konferansı, Türkmenistan adına Türkmenhimya Bakanı, Türkmengaz Bakan, Enerji Bakanı Yardımcısı, Ekonomi Bakan Yardımcısı, Türkmenistan Dış Ekonomik İşler Bankası Başkanı, Türkmenistan'nın Japonya Büyükelçisi ile bölgede projeler yürüten Türk ve Japon şirketlerin temsilcileri izledi.

Rönesans Endüstri Tesisleri adına Başkan Yardımcısı Osman Bozkurt, Türkmenistan Ülke Müdürü Mehmet Kayalar ve Türkmenistan CFO'su Erdem İrsel'in katıldığı konferansın sonunda, Türkmenistan devlet yetkilileri ile Rönesans ve iş ortakları arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında, 2014-2019 yılları arasında Kawasaki Heavy Industries ile birlikte Türkmenistan'nın başkenti Aşkabat'ta hayata geçirilen, dünyanın ilk doğal gazdan benzin üretim tesisi olan ve 1.7 milyar dolar karşılığı bedel ile inşaa edilen GTG (Gas to Gasoline) projesinin ikincisi inşa edilecek. 2019 yılında hayata geçirilen ilk GTG tesisi, büyük ölçekli endüstriyel tesis olarak "Dünyanın İlk Doğalgazdan Benzin Üreten Tesisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. GTG-2 projesi için de Türkmenhimya, Rönesans Endüstri Tesisleri, Kawasaki Heavy Industries ve Itochu Cooperation arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreni sonrası Rönesans Endüstri Tesisleri Başkan Yardımcısı Osman Bozkurt; "Rönesans olarak inovatif niteliği tescilli, büyük ölçekli endüstriyel tesislerin inşasında önemli deneyimlerimiz bulunuyor. Bu tecrübemizi, güçlü iş ortaklarımızla birlikte yeni projelere yansıtmaktan, bir Türk şirketi olarak dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ölçekli endüstriyel işlere imza atmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.