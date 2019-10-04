İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rox Cappadocia ödüle doymuyor

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokya’nın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokya'nın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.


3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçilen Rox otel Kapadokya'nın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda ziyaretçilere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde Hande Soral, Çağla Şikel, Anıl Altan, Kendal Jenner gibi birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.


Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.