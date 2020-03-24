Ruh Sağlığını korona virüs salgınından koruma yolları

“Dünya Sağlık Örgütü'nün ‘Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum' ilan etmesine neden olan 2019-nCoV Akut Solunum Yolu Hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım önlemler alınmasına neden olmuştur” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, virüsün hızla yayılma olasılığını önlemek adına alınan bu önlemlerin, gerek kamuda gerekse özelde birçok iş yerinin faaliyetlerine bir süreliğine ara vermek, sosyal izolasyon çağrıları ile halkın mümkün olduğunca evlerinde kalmaya özen göstermesini sağlamak yönünde olduğunu söyledi. Alınmak zorunda kalınan bu önlemlerin toplumdaki panik ve korku havasını arttırdığına değinen Tuğçe Denizgil Evre, ülkemizde Covid-19 test sonucu pozitif olan vak'alar yanında, karantina süreci devam eden birçok insanımız da bulunduğunu ifade etti.

“Bağışıklık sistemimiz gibi ruh sağlığımızı da dengede tutmak son derece önemli”

Halkın virüs hakkında okuduklarından ya da izlediklerinden akılcı sonuçlar çıkarmaya çalışmasına rağmen etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirten Tuğçe Denizgil Evre, toplumu olumsuz etkileyen uzun soluklu olaylar karşısında beynin çalışma şekline ilişkin şu açıklamaları yaptı: “İçinde bulunduğumuz durumda var olan tehlikeden kaçınmaya ve yaşamda kalmaya odaklı olan beynimiz bazı hormonlar salgılamaktadır. Bu hormonların bir nevi bizi hayatta tutmaya çalışan yardımcı işlevleri var diyebiliriz. Ancak salgın gibi uzun süreli ortamlarda hem bedenin hem de bilişsel işlevlerin olası bir tehdide karşı sürekli tetikte olması, bağışıklık sistemimiz yanında psikolojik sağlığımızı da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tip dönemlerde ruhsal anlamda denge içinde kalabilmek tıpkı bağışıklık sistemimizde de olduğu gibi son derece önemlidir.”

Panik duygusunu kontrol altında tutmaya yardımcı öneriler

Böylesi bulaş yönü güçlü olan salgın durumlarında “panik” duygusunun hızla yayılma gösterdiğini, insanın doğası gereği bilmediği ve öngöremediği tüm durum ve koşullarda kaygı belirtileri gösterebildiğini ifade ederek, panik duygusunu kontrol altında tutmak, kaygıları yönetebilmek için halka şu tavsiyelerde bulunan Tuğçe Denizgil Evre, “Felaket senaryolarının da sıkça yazıldığı bugünlerde kaygı bozuklukları daha da artış gösterebileceğinden güvenilir olmayan platformlardaki haberlere itibar etmeyin. Güvenilir kaynaklardan günde bir ya da iki defayı geçmemek şartı ile gündemi takip edebilirsiniz. Kaygının en önemli fiziksel belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Bu bağlamda kaygınız çok yoğun ise nefes egzersizleri yaparak kendinizi rahatlatabilir, kalp çarpıntınız var ise kafein tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz. Sürekli korona virüs hakkında konuşmak, videolar izlemek size iyi gelmeyecektir. Başka şeylere odaklanmak iyi gelecektir. Örneğin, uzun zamandır okumak isteyip de bir köşeye attığınız kitabınızı okumak, film izlemek, bahçeye çıkıp çiçeklerle ilgilenmek gibi. Eğer çocuk sahibiyseniz; çocuklarınız ile kendilerinin ve çevresindekilerinin sağlığını korumak için düzenli olarak el yıkamanın önemi anlatılmalı ve onlarla da efektif eğlenceli vakit geçirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Ev içindeki günlük rutinlerinize mümkün olduğunca devam edin”

Gerekli tüm tedbirleri almak, kişisel hijyene dikkat etmek, gerekmedikçe evden çıkmamak ve kalabalık ortamlarda bulunmamak gibi sorumluluk bilinci yüksek davranışlarla kişilerin ev içindeki günlük rutinlerine mümkün olduğunca devam etmesi gerektiğini hatırlatan Tuğçe Denizgil Evre, bu zor zamanların dayanışma, özveri ve el birliği ile atlatılarak, aydınlık günlere varılacağına duyduğu inancı dile getirdi.