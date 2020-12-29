Ruhsatsız birahaneye polis baskını

Zeytinburnu'nda ruhsatsız birahaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride bulunan 10 şahsa toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “27 Aralık Pazar günü saat 22.40 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katının ruhsatsız birahane olarak kullanıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekiplerin yaptığı denetimde, iş yerinin açık olduğu, içeride 10 kişinin bulunduğu ve şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. İş yerinde bulunan şahıslara 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150'şer TL'den olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bahse konu iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.