Rumeli Feneri'nde dev dalgalar oluştu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sarıyer Rumeli Feneri'nde fırtına ve dev dalgaları çekmek isteyen muhabirler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oluyor. Kent genelini etkisi altına olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, denizde de dev dalgalar oluştu. Sarıyer Rumeli Feneri'nde fırtına ve dev dalgaları çekmek isteyen muhabirler zor anlar yaşadı. Muhabirin çekim sırasında fırtına nedeniyle güçlükte ayakta durduğu anlar kameralara yansıdı.