Rumeli heyetinden AK Parti'ye destek ziyareti

Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili ve beraberindeki heyet, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret ederek 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için desteklerini dile getirdi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili, Üsküp Ensar Derneği Başkanı Prof.Dr. Süleyman Baki, üniversite öğretim üyesi Adnan İsmaili ve Alternativa Partisi Gençlik Kolları Temsilcisi Kadir İsmaili, Türkiye'ye 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, İstanbul ve Bursa'da Rumelili vatandaşlarla buluştuktan sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti. Kabaktepe, Kuzey Makedonya'dan gelen heyeti makamında misafir etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin balkan coğrafyası için önemi konuşuldu.

Aramızda duygusal ve manevi bir bağ var

Görüşmenin ardından konuşan Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili, “Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanı ile görüşmemizi verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzde seçimler var. Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde bu seçimleri de atlatacağız. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yayınlanan milletvekili listelerinde Rumeli göçmenlerinden yer alan adaylar konuşuldu. Türkiye seçmenine balkanlar da dahil olsaydı o zaman Cumhurbaşkanımız asla kaybetmez. Aramızda duygusal ve manevi bir bağ var” dedi.

Rumeli coğrafyası Cumhurbaşkanımıza her daim destek vermiştir

Üsküp Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, “Makedonya'dan bir heyet olarak Türkiye'de bulunuyoruz. İstanbul ve Bursa'da Rumeli camiasıyla görüşüldü. İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye balkanlardan ve özellikle Kuzey Makedonya'daki soydaşlarımızın selamını iletmek istiyoruz. 14 Mayıs'taki seçimler sadece Türkiye için değil bütün balkanlar, İslam dünyası ve bütün insanlık için önem arz eden bir seçim olarak görüyoruz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanının yapmış olduğu hizmetler takdire şayan. Onun Rumeli'ye, Üsküp'e, balkanlara, Saray Bosna'ya olan sevgisini biliyoruz. Bu sevgi ve muhabbetin devam etmesi ve en güzel şekilde seçimlerin neticelenmesi arzu ediliyor. Rumeli coğrafyası Cumhurbaşkanımıza her daim destek vermiştir. Bundan sonra da destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.

“Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan bir güç sembolü oldu”

Son 20 yılda balkanların ve Türkiye'nin yakınlaştığına vurgu yapan öğretim üyesi Adnan İsmaili, “Buradaki Rumeli camiamıza her zaman seslendik. Buradan da sesleniyoruz. Kesinlikle bu tarihi fırsat. Çok dikkatli olmaları gerekir. Son 20 yılda balkan camiası Türkiye ile iç içe oldu. Bir asırlık bir ayrılıktan sonra kendi evimiz gibi görüyoruz. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan bir güç sembolü oldu. Bir örnek oldu. Bu fırsatı hem Rumeli camiamıza hem kendimize buradan sesleniyorum. Kesinlikle bu fırsatın kaybolmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türklerin sesi daha gür çıkmaktadır

Alternativa Partisi Gençlik Kolları Temsilcisi Kadir İsmaili, “Daha önceden Türk varlığı bastırılmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte oradaki Türklerin sesi daha gür çıkmaktadır. Biz Alternativa Partisi olarak AK Parti ile yakın temaslarda bulunduk. Gençlik kolları gelerek izlenimlerde bulundular. Seçime 10 gün kala 1 ekip gönderip seçim sürecinin nasıl ilerlediğini yakından takip edeceğiz. Yardımlarda bulunacağız. Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir AK Parti bizim orada sesimizin daha gür çıkmasına yardımcı olacak” dedi.