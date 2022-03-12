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Rumeli Hisarı'nda kartpostallık kar manzaraları

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, Rumeli Hisarı’nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, Rumeli Hisarı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktası beyaza büründü. Rumeli Hisarı'nı kaplayan beyaz örtü de hayran bırakan manzaralar ortaya çıkardı. Hisarda oluşan kartpostallık manzara ise dron ile görüntülendi.

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