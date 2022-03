RUNTALYA'da hedef 5 yılda Avrupa'nın en çok tercih edilen ilk 10 yarışı arasına girmek

kez koşulacak Türkiye'nin en büyük ‘lifestyle' maratonu “RUNTALYA Presented by Fraport TAV”ın Lansmanı Hotel Su'da gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan TURSET Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, RUNTALYA'nın 5 yıllık hedefini açıklayarak “Avrupa'nın en çok tercih edilen ilk 10 yarışı arasına girmek istiyoruz” dedi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük ‘lifestyle' maraton etkinliği olan “RUNTALYA Presented by Fraport TAV”, bu yıl 6 Mart kez start alacak. 2006 yılından bu yana gerçekleşen ve TURSET Project Management tarafından organize edilen koşu, aynı zamanda 2022 yılının ülkemizde koşulacak ilk maratonu olma özelliğini de taşıyor.

Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları, bir festival atmosferinde buluşturan “RUNTALYA Presented by Fraport TAV”, bu yıl da üst düzey uluslararası bir katılıma sahne olacak. 22 ülkeden 1150 yabancı atlet, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 55 şehirden yaklaşık 7500 sporcu, 86 Sivil Toplum Kuruluşu ve 110 şirketin katılım göstereceği yarış, Antalya'yı koşu tutkunlarının buluşma noktası haline getirecek.

"10 bin sporcuyu ağırlayan uluslararası bir etkinlik haline geldi"

Lansmanda bir konuşma yapan TURSET Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, maratonu Türkiye aşığı bir Alman çiftin önerisi ile hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “17 yıl önce 800 sporcu ile başlattığımız RUNTALYA Maratonu, bugün 20'yi aşkın ülke ve 55 şehirden yaklaşık 10 bin sporcuyu ağırlayan uluslararası bir etkinlik haline geldi. RUNTALYA Presented by Fraport TAV'ın, aradan geçen sürede sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları buluşturan bir festival niteliği kazanmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Maratonun spor turizmine katkısını da değerlendiren Emeklioğlu, “Antalya'nın iklimi, tesisleri ve ulaşım kolaylığı Mart ayında Avrupa ve BDT ülkelerinde yaşayan amatör ve profesyonel koşucular için ideal bir yarış imkanı sunuyor. Sporcuların yıl içerisinde hedef koyduğu maratonlar ve triatlonlar için de “RUNTALYA Presented by Fraport TAV” hazırlık ve test maratonu niteliğinde. Soğuk iklimlerde maraton koşabilmek için yaz dönemini bekleyen sporcular, birkaç saatlik uçuş imkânları ile Antalya'ya gelebiliyor, son derece üst standartlardaki tesislerde konaklayabiliyor, kamp niteliğinde koşu antrenmanları yapabiliyor ve burada yarı maraton veya maraton koşarak performanslarını değerlendirebiliyor. Ailesi ve koşu takımları ile şehrimize gelen sporcular, ülkemizin spor turizmine de önemli katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.

5 yıllık hedefi açıkladı

Özgür Emeklioğlu, RUNTALYA Presented by Fraport TAV'ın 5 yıllık hedefini de açıklayarak, şunları söyledi: “Ülkemizdeki düzenli yapılan atletizm organizasyonları açısından baktığımızda en çok yabancı sporcu katılımlı organizasyon olarak Ironman'in ardından Runtalya 2. sırada yer alıyor. Önümüzdeki dönemde, yabancı sporcu katılımını her yıl 2 katına çıkararak, 5 yılın sonunda Avrupa'nın en çok tercih edilen ilk 10 yarışı arasına girmeyi ve en yüksek karma yabancı sporcu katılımlı ilk 3 yarışından birisi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için, katılımcılara uçak, otel, transfer ve yarış kaydını paket halinde sunmak üzere yurtdışı bağlantılarımızı kurduk. BDT ülkeleri için Best Travel, Avrupa ülkeleri için Bentur, İngiltere pazarı için de Diana Travel ile işbirliği süreçlerini başlattık.”

Emeklioğlu, “RUNTALYA Presented by Fraport TAV'ın gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.

Lansmana; RUNTALYA'nın fikir annesi ve babası Uwe ve Antje Cizinski çifti de katıldı. Sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Cizinski çiftine ve organizasyona katkı sağlayan diğer kişi ve kurumlara birer plaket takdim edildi.