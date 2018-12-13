‘Rus Genel Kurmay Belgelerinde II. Abdülhamit ve Osmanlı Ordusu' kitabı raflarda

Dr. İlyas Kemaloğlu ve Dr. Mikhail Bashanov tarafından hazırlanan ‘Rus Genel Kurmay Belgelerinde II. Abdulhamit ve Osmanlı Ordusu' adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Dr. İlyas Kemaloğlu ve Dr. Mikhail Bashanov‘un Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi'nde yer alan belgeler ışığında hazırladığı ‘Rus Genel Kurmay Belgelerinde II. Abdülhamit ve Osmanlı Ordusu', Zeytinburnu Belediyesi yayınlarından çıktı. Osmanlı askeri tarihi açısından özel bir yere sahip olan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı ordusunda üst üste reformlar gerçekleştirildi ve bunların neticesinde dönemin en iyi Avrupa ordularından geri kalmayan modern tipte daimi bir ordu kuruldu.

Osmanlı ile hem karadan hem de denizden sınırı olan ve Osmanlı ordusu ve filosu ile savaşma tecrübesine sahip Rusya, eskiden beri Osmanlı ordusu'un askeri potansiyelini araştırıyor, ordudaki değişiklikleri yakından takip ediyordu. Ele alınan dönemde de Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Osmanlı Devleti'ndeki askeri reformlardan yeterince haberdardı. Bütün bu istihbarat, Rus askeri yönetimi tarafından oluşturulan Osmanlı Silahlı Kuvvetlerine dair bilgi toplama sistemi sayesinde toplanıyordu. Bu belgeler ışığında hazırlanan kitaptaki belgeler, Moskova'daki Rossiyskiy Gosudarstvennıy Voenno-İstoriçeskiy Arhiv'ın (RGVİA) (Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi) farklı fondlarında saklanmaktadır. Bu fondlar ise, Rusya İmparatorluğu Baş Karargâhı (Fond 400), bu karargaha bağlı Askeri Eğitim Komitesi (Fond 401), Genelkurmay Başkanlığından (Fond 2000) oluişmaktadır.

Kitapta kullanılan fotoğraflar ise, Rusya'daki farklı arşiv ile müzelerden alınmıştır. Eserde görsel malzeme olarak kullanılan belgeler, RGVİA'da Osmanlı ordusunda kullanılan silahlarla askerlerin üniformaları ise St. Petersburg'daki VİMAİV i VS'de (Voenno İstoriçeskiy Muzey Artillerii, İnjenernıh Voysk i Voysk Svyazi/Topçu, Mühendis ve Haberleşme Birlikleri Askerî Tarih Müzesi) saklanmaktadır. Kitapta yer verilen ateşli ve kesici silah, top ve üniforma resimleri ilk kez yayımlanmaktadır.