İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Karadeniz'e açılırken güvertesinde ise askerlerin olduğu görüldü.


Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerler olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.