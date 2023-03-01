Rus şirketten deprem bölgesine rekor yardım

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ard arda iki deprem sonrası birçok dünya ülkesi Türkiye'ye yardım yapmak için sıraya girmişti. Rusya merkezli şirketler de Türkiye'ye yardım yapmaya devam ediyor. Rus Merkezli TMK Şirketi, “Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası en içten dileklerimizle başsağlığı diliyoruz” diyerek rekor sayılabilecek seviyede yardımda bulundu. Şirket Yönetim kurulu üyesi Mikhail Popov, ‘Sadece bu yardımlarla kalmayıp ilerde de Türkiye'ye yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ard arda meydana gelen iki deprem sonrası 11 il etkilenmişti. Deprem sonrası Türkiye'nin yaralarını sarmaya yönelik birçok yabancı ülke yardım için seferber olmuştu. Rusya Merkezli TMK şirketi yetkilisi topladıkları ayni ve nakdi yardımları teslim etmek üzere İstanbul'a geldi. Şirket Türkiye'ye ziyarete gelen TMK Group Yönetim Kurulu Üyesi Mikhail Popov, yönetim kurulu üyeleri olarak şimdiye kadar 300 bin dolar topladıklarını ve bu miktarında şuanda çeşitli yardımlara çevrildiğini aktardı.

TMK Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mikhail Popov konuşmasının başında şirket hakkında bilgi vererek, "Bugün burada temsilcisi olarak bulunduğumuz TMK Şirketi'nin başkan vekili, aynı zamanda da yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerine ilişkin üzüntülerini dile getiren Popov, ‘'TMK ailesi olarak öncelikle bu aldığımız haberler sonrası büyük bir şok geçirmiştik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bizim uzun yıllardır çalıştığımız, ürünlerimizi sattığımız ve ortak çalıştığımız şirketlerin bulunduğu bir ülke. Olaylar ilk vuku bulduğunda nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. Yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda 300 bin dolar toplandı. Bu miktarı da şuanda çeşitli yardımlara çeviriyoruz. Gıda, giyim, ısınma gibi çeşitli yardımlarımızı göndermeye başladık. Umuyoruz ki yardımlarımız adreslerine ulaşır. Bu son derece üzücü bir olay. Türkiye'ye en içten dileklerimizle başsağlığı diliyoruz. Biz TMK Şirketi olarak sadece bu yardımla sınırlı kalmayıp ileride de yardım etmeye hazırız'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de gerçekleştirmeyi umdukları yardımlardan bahseden Popov, ‘'Türkiye, bizim en büyük işbirliği yaptığımız ülkelerden bir tanesi. Özellikle son zamanları da göz önüne alacak olursak Türkiye'deki ortaklar ve iş imkanlarını daha detaylı incelemeye başladık. İki ülkenin de hükümetlerinin desteğiyle yürütmeyi planladığımız projeler var. Şuanda bir şey söylemek için erken. Net bir projemiz yok ama şuan inceleme halindeyiz. En yakın zamanda yapmayı istediğimiz projelerden biri ise, depremden etkilenen bölgelerdeki altyapı, inşaat, enerji gibi her türlü yardımı göstermeye hazırız. Depremden etkilenen şehirleri tekrar ayağa kaldırmayı çok isteriz. En iyi temennimiz ise dünyada böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ni ve bize ilgisini eksik etmeyen, yardım etmek istediğimizde bize yol gösteren bütün ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.