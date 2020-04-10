İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken camı kırdı

İngiliz ekibi Aston Villa’nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.


Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şuanda Derby County'de kiralık olarak forma giymekte.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.