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Russell Westbrook'un korona virüs testi pozitif çıktı!

NBA ekiplerinden Houston Rockets’te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

NBA ekiplerinden Houston Rockets'te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.

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