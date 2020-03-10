Rüşvetle kapatılan Taçyıldız dosyası sümen altında bekliyor

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, hakkında hazırlanan FETÖ dosyasını Sarıyer'de Boğaz manzaralı köşk karşılığında ‘kararttığı' ortaya çıktı. Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Taçyıldız'ın bütün bağlantılarını deşifre etti.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hemen sonra yurt dışına çıkan Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Akbulut'un yeğeni olduğu belirlendi.

Ali Akbulut, aynı zamanda Bank Asya'nın büyük ortağıydı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak eşi Selma Akbulut'la yurt dışına kaçtı. Ahmet Taçyıldız da tutuklanma korkusuyla eniştesi Ali Akbulut ile birlikte yurt dışına gitti. İddiaya göre, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız, son ana kadar FETÖ'nün ileri gelenleriyle irtibat halindeydi. Örgütün Orta Asya'daki kara parasını Türkiye'de akladığı öne sürülen Taçyıldız, darbe başarısız olunca tutuklanacağını düşünerek eniştesiyle Türkiye'den kaçtı. Hakkındaki FETÖ dosyalarının silinip silinmediğini öğreninceye kadar dönmedi. 2017 sonunda yurda dönüş yaptı.

Taçyıldız'ın yurt dışında bulunduğu 3 Eylül 2017 tarihinde Emniyet'in ilgili biriminde pasaport iptalinin bulunup bulunmadığına yönelik bir sorgulama yapıldı. Sorgulamayı yaptıran eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'den başkası değildi. Hakkında inceleme başlatılan Emniyet Müdürü Taşdemir'in iş adamı Ahmet Taçyıldız'dan yüklü miktarda rüşvet aldığı belirlendi.

Kutu kutu para

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Taşdemir'in emrinde çalışan polisleri şahit olarak dinledi. Polisler, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, istihbarat müdürü Taşdemir ile sık sık görüştüğünü ve kendisine karton kutular içinde para gönderdiğini söyledi. Taçyıldız'ın, hakkında hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğuna dair dosyayı silmesi karşılığında, Özgür Taşdemir'e Sarıyer'de Boğaz manzaralı köşk verdiği ortaya çıktı. İkilinin, rüşvetin deşifre olmaması için yalının devrini başkası adına yaptığı tespit edildi.

Kelepir köşk

Ahmet Taçyıldız'a ait Boğaz manzaralı köşk, Özgür Taşdemir'in İstanbul Bağcılar'da oturan amcası Adem Taşdemir'e devredildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerinin raporuna göre, Emirgan'da bulunan ve ekspertiz değeri 645 bin 161 dolar (bugünkü değeri yaklaşık 4 milyon lira) olan köşk Ahmet Taçyıldız'ın ortağı Hüseyin Talha Özkul adına kayıtlıydı. Tasarruf yetkisi Taçyıldız'a ait olan köşk, 600 bin TL karşılığında Özgür Taşdemir'in amcası Adem Taşdemir'e devredildi. Takipten korkan Taşdemir, kısa bir süre sonra köşkü kendisine yakın iş adamı Ayhan Babuşçu'nun oğlu O.'nun üzerine yaptırdı. Köşk elden ele geçti. Taçyıldız ve ailesinin FETÖ evrakı sümenaltı oldu.

Mal varlığı ele verdi

İçişleri Bakanlığı'nın raporunda, rüşvetçi eski emniyet istihbarat müdürü Özgür Taşdemir'in mal varlığına da yer verildi. Taşdemir'in Arnavutköy'de bir taşınmazı, bir kolejde eşi ve kendi adına yüzde 7.5'şer hisse, muhtelif tarihlerde 3 adet Mercedes marka otomobil ve Land Rover marka arazi aracı olduğu yer alan raporda, 2017-2018 yılları arasında Taşdemir'in hesabında 3 milyon 287 bin 770 TL, eşinin hesabında ise 259 bin 339 TL'lik bir artışın olduğu bilgisi yer aldı. Raporda ayrıca Taşdemir'in yurt dışı hesaplarının da olduğu ve bu hesaplara iki defa para transferi yaptığı aktarıldı.

Nakit rüşvet, Çalık Holding'de yengeye

Özgür Taşdemir'in şoförlüğünü yapan polis A.A. müfettişe verdiği ifadesinde köşkün Taşdemir'in amcası Adem Taşdemir'e devredildiği güne dair, "Bana sorduğunuz tarihlerde Özgür Taşdemir, ‘amcam Adem Taşdemir'i Bağcılar'daki ikametinden alıp Sarıyer Kaymakamlığı'na götürün' dedi. Adem Taşdemir'i alarak kaymakamlığa geldik. Taşdemir ile yanımızdaki polis E.U. içeri girdi. Yarım saat sonra çıktılar. Adem Taşdemir'i daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirdik" dedi. Bir gün Özgür Taşdemir'in kendisini aradığını belirten A.A. "Dayısının eşini alıp Çalık Holding'e götürmemi istedi. Yengesini holdingde bıraktım. Bir müddet sonra yengesi çıktı. Elindeki dekontu bana vererek Özgür Taşdemir'e vermemi istedi. Dekontun üzerinde 400 ya da 500 bin dolar yazılıydı" diye konuştu.

Rüşvet çarkını polisler anlattı

Taşdemir'in koruması E.U. ise ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 Nisan 2014 tarihinde Özgür Taşdemir'in makam aracıyla Beşiktaş Arnavutköy'deki bulunan lojmana gittik. Özgür müdürü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirdik. Ben ve makam şoförü aşağıda beklerken, Özgür müdürden bir mesaj geldi. Makam şoförü A.A'ya, Bağcılar'da bulunan amcası Adem Taşdemir'i alarak Sarıyer'deki tapu dairesinde bulunan bir şahısla buluşmasını sağlamamızı istedi. Biz, A.A., ile birlikte Adem Taşdemir'i alarak Sarıyer Tapu Müdürlüğüne gittik. Özgür Müdürün bize önceden vermiş olduğu numarayı arayarak, telefondaki kişiye tapu müdürlüğüne geldiğimiz söyledim. Daha sonra Adem Taşdemir, tapu müdürlüğüne girdi. Daha sonra Adem Taşdemir elinde tapuyla geldi. Lavaboya gideceğini söyleyerek tapuyu bana bıraktı. Tapuya baktığımda Sarıyer'de avlulu, ahşap, bahçeli, ev olarak yazıldığını gördüm. Adem Taşdemir geldiğinde birlikte İstihbarat Şube Müdürlüğüne gittik. Adem Taşdemir, Özgür Taşdemir'in odasına girdi."

Rüşvet yalısında da görüşmüşler

Bu olaydan önce İstihbarat Müdürü Özgür Taşdemir'i devir işlemi yapılan evin olduğu yere götürdüğünü de anlatan koruma memuru, “Daha önceleri şube müdürüm Özgür Bey'i Emirgan'da bulunan ahşap evde görmüştüm. Hatta evin satışından bir hafta önce aynı evde müdürümün Ahmet Taçyıldız isimli şahısla buluştuğunu gördüm. Birkaç kez de müdürle eşini bu eve götürdüm. Dolayısıyla satılan evin bu ev olduğunu düşünüyorum. Satıştan sonra 3 kez, Şube müdürü Özgür Taşdemir ve eşi B.K'yi bu eve götürdüm" dedi.

Müfettişler tarafından ifadesi alınan polis memurlarında İ.M. "Ahmet Taçyıldız'ın şoförüyle birkaç kez görüştük. Zülküf Bey bana Özgür müdürün Boğaz'da bir yalı aldığını ancak bunu başkasının üzerine kaydettiğini söyledi” diye konuştu. Müfettişler, Özgür Taşdemir ile çalışan polislere Taşdemir için herhangi bir yerden hediye, para, değerli eşya, çanta ve paket taşıyıp taşımadıklarını da sordu. Polis E.U., “Polis İ.M'yi elinde siyah bir torba ile Taşdemir'in lojmanına girerken gördüm. Bir defasında ise bir kutu getirerek müdüre vermemiz için bıraktı. Kutunun içine baktığımda para olduğunu gördüm derken, polis A.A. ise ‘Özgür müdürün kendisini bir adama gönderdiğini bu şahsın ise 500 bin TL ya da döviz şeklinde bir çek verdiğini, çeki Taşdemir'e verdiğini' söylemişti” dedi.