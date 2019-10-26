‘Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Türk iş dünyasını ULUSKON temsil etti

54 Afrika ülkesinin temsilcileri ile 23-25 Ekim tarihleri arasında Rusya'da gerçekleştirilen Afrika Ekonomi Konferansı'nda, Türkiye iş dünyasını Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde ki heyet temsil etti.

23 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde başlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra yaklaşık 54 Afrika ülkesi lideri ve bölgesel kuruluşların temsilcileri katıldığı ‘Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Türk iş dünyasını ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde ki heyet temsil etti. Forum bugün gerçekleştirilen heyet görüşmelerinin ardından sona erdi.

Forumun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Atasoy, toplantının verimli geçtiğini kaydederek özellikle ilerleyen dönemlerde Türk iş dünyası için büyük getirilerinin olacağına inandığını ifade etti. ULUSKON heyeti olarak gerek Rus gerekse de Afrika ülkelerinin temsilcileri ile ekonomi alanında bir dizi görüşmeler yapıldığını anımsatan Başkan Atasoy, “ULUSKON olarak uluslararasında iş dünyası çerçevesinde ticari, sanayi, sanatsal ve benzeri yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirerek, ülkemize yabancı yatırımcı kazandırıp ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Afrika'da bu hedeflerimiz arasında. Türkiye'nin ticaret hacmini daha fazla geliştirip ve globalleşen dünyada daha fazla ülkeye ulaşmak için çalışıyoruz. Bu forumda ULUSKON heyeti olarak ileriye dönük çok sayıda Afrika ülkesi yöneticileri ve iş insanı ile bir dizi görüşmede bulunduk. Verimli geçtiğine inanıyorum. Bu verimliliğin ilerleyen dönemlerde ekonomi adına geri dönüşlerinin olumlu olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Forum sonrası Atasoy ve heyet üyelerinin özellikle Afrika ülkelerinin temsilcileri ile samimi sohbetleri ve karşılıklı hediyeleşmeleri dikkatlerden kaçmadı.