Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları açmasının, özellikle deri konfeksiyon ihracatına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği "Leather&Fur" Fuarı, 12 ülkeden 1200 yabancı ve yurt içinden de 350'nin üzerinde sektör profesyonelini ağırlayacak.

Üretim ve ihracat odaklı çalışan Türk deri ve dış giyim sektörü, 12 ülkeden 1200 yabancı ve yurt içinden de 350'nin üzerinde sektör profesyonelini Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Gürkan Gözmen, Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesinin yüzde 95 oranında yabancılardan oluştuğunu söyledi. Gözmen, "Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Üreticilerimiz geçen yıl ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler. Hepimiz için zor bir durum ancak yılın kalan bölümünde bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye'ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak. Hem Rusya hem de diğer dış pazarlarımız açısından tek amacımız ihracatı sürdürülebilir kılmak” ifadelerini kullandı.