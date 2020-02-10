Rüya Projenin Etik Kurul başvurusu gerçekleştirildi

TÜSEB'in yeni yönetim döneminde ilan ederek, sonuçlandırmış olduğu Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği Çağrısı kapsamındaki projeler için Etik Kurul Başvurusu gerçekleştirildi.

TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan ve 2019 yılı içerisinde kapsamı genişletilen Türkiye Genom Projesi'ne ait 12.500 bireyden sağlanacak biyolojik örneklemin oluşturulmasını amaçlayan bu entegre projenin etik kurul değerlendirmeleri için gerekli olan başvuru dosyaları Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez tarafından teslim edildi.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli bilimsel projeleri arasında gösterilen ve Rüya Proje olarak değerlendirilen Türkiye Genom Projesi kapsamında içerisinde TÜSEB'in de yer aldığı toplam 34 kurum ve kuruluşumuz görev alacak. Bu dev ulusal proje kapsamında 329 araştırmacı çalışacak. Örneklem oluşturmadan analiz safhasına kadar tüm süreçler ülkemizde ve kendi insan gücümüzle gerçekleştirecek. Çeşitli kanserler ile kronik ve nadir hastalıkları içeren toplam 104 hastalık farklı omik teknolojileri ile detaylı olarak karakterize edilecektir. Projenin çıktıları ile yerli ve milli ilaç ve tanı kitleri üretilecek.

Etik kurul başvurusu sonrasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yunus Karakoç ve Prof. Dr. Murat Elevli ile TÜSEB projeleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.