Ruz-ı Kasım okçuluk bayramı sona erdi

Ruz-ı Kasım Okçuluk Bayramı sezonunun kapanış müsabakaları, Küçükçekmece Belediyesi Kadriye Moroğlu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kadriye Moroğlu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda mevlid programı ve dualarla başladı. Kapanış müsabakalarına, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden toplam 250 sporcu katıldı. Hedeflerden ve canlı resimlerinden oluşan ayrı kategorilerde yarışan sporcular, zorlu parkurda ter döktü. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlere Küçükçekmece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt tarafından madalyaları verildi.