Rüzgar nedeniyle elektrik direği lüks otomobilin üstüne devrildi

İstanbul (İHA) – Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi.

Olay, saat 23.20 sularında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle kaldırımda bulunan elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi. Otomobilde ufak çaplı hasar oluşurken, yoldan kimsenin geçmemesi olası bir yaralanmanın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken elektrik firmasına ait çalışanlar, direği kaldırdı.

Direğin düşmesi nedeniyle sokakta aksayan trafik, direğin kaldırmasıyla normale döndü.