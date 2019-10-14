Rüzgar Sörfü 3. Ayak Yarışı Büyükçekmece'de gerçekleştirildi

Büyükçekmece'de “Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 3. Ayak Yarışı gerçekleştirildi. yarışmaya katılan sörfçüler U 17 Kızlar, U 21 Genç Erkekler, U 21 Genç Kızlar, Masterlar, Erkek, Kadın, U 15 Erkekler, U 17 Erkekler, U 17 Kızlar, U 21 Genç Erkekler ve U 21 Genç Kızlar kategorilerinde yarıştı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonunun 2019 Faaliyet Programında yer alan 'Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 3. Ayak Yarışı'na ev sahipliği yaptı. 10-13 Ekim tarihleri arasında Mimarsinan'da düzenlenen yarışmaya katılan sörfçüler, U 17 Kızlar, U 21 Genç Erkekler, U 21 Genç Kızlar, Masterlar, Erkek, Kadın, U 15 Erkekler, U 17 Erkekler, U 17 Kızlar, U 21 Genç Erkekler ve U 21 Genç Kızlar kategorilerinde yarıştı.

“Cumhuriyetin ilk kazanımları da sizlersiniz”

Kıyasıya mücadele sergileyen sörfçüleri tebrik eden Büyükçekmece Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin şu şekilde konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam karşı tarafta oturup denizi seyrederken, yanına gelen mübadil ailelerimize denizi göstererek sohbette bulunuyor. Bende böyle bakarken içimden dedim ki şu üzerinde spor yapmış olduğunuz deniz mürekkep olsaydı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 80 - 90 yıl önce orada denize bakarak yapmış olduğu sohbetin bugüne kadar nasıl gurura dönüştüğünü acaba anlatabilir miydi? Kültüre, sanata, spora hiçbir devletin kurucusunun önem vermediği kadar önem veren bir kurucu lidere sahip olmanın ayrıcalığını yaşamak, spora sadece futbol olarak bakmayan sizin gibi kitlelerin en büyük kazanımıdır Cumhuriyet. Cumhuriyetin ilk kazanımları da sizlersiniz. Fikri idman bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Büyükçekmece'de sizlerle beraber hem eğitimde hem sporda hem fikri hem zihni paralel olarak götürmenin ayrıcalığını yaşadığımızın kanıtını bize sizler sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.”

U 12 Kızlar Kategorisi: 1. İpek Kaçan, 2.Elif Ercan, 3. Aylin Özay

U 21 Genç Erkekler Kategorisi: 1. Olcay Yurtseven, 2. Luis Göktepe, 3. Emir Gürsoy

U 21 Genç Kızlar Kategorisi: 1.Asya Anastasya Varıcıoğlu, 2. Lara Mey Yalçın, 3. Elif Dağdeviren

Masterlar Kategorisi: 1. Talat Aşıkoğlu, 2.Murat Soyak, 3. Ferhat Düzen

Erkek Kategorisi: 1. Jimmy Diaz, 2.Ertuğrul İçingir, 3. Orkan Eryıldırım

Kadın Kategorisi: 1. Fulya Ünlü 2. Çağla Kubat 3. Nimet Türmen

U 15 Erkekler Kategorisi: 1. Ali Günem, 2. Ozan Özay, 3. Ege Berk Volkan

U 17 Erkekler Kategorisi: 1. Berke Özay, 2. Sarp Özkahraman, 3. Cengizhan Doğan

U 17 Kızlar Kategorisi: 1. İpek Kaçan, 2. Aylin Özay, 3. Elif Ercan

U 21 Genç Erkekler Kategorisi: 1. Olcay Yurtseven, 2. Aylin Özay, 3. Elif Ercan

U 21 Genç Erkekler Kategorisi: 1. Olcay Yurtseven, 2. Emir Gürsoy, 3. Luis Göktepe

U 21 Genç Kızlar Kategorisi: 1. Asya Anastasya Varıcıoğlu, 2. Lara Mey Yalçın, 3. Ela Dönmez oldu.