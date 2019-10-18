İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ryan Babel 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. kez gol sevinci yaşadı.


Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı.


Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.