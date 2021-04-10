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Ryan Babel 4. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 4.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.


Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada Hollandalı futbolcu Ryan Babel, takımının beraberliği yakaladığı golü kaydetti. Deneyimli futbolcu müsabakanın 62. dakikasında sahneye çıktı ve eşitliği yakaladı. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 4. gol sevincini yaşamış oldu. Babel'in 5 de asisti bulunuyor.


Golün ardından stat hoparlörlerinden Ryan Babel'in geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkısı Young Champ çaldı.


Karşılaşmaya 11'de başlayan Babel 90 dakikada sahada kaldı.

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