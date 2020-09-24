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Ryan Babel bu sezonki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hajduk Split maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hajduk Split maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.


Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bu sezonki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split karşısında kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında Marcao'nun pasında kale önünde boş olan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.


Mücadeleye 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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