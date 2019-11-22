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Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.


Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.


Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi.

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