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Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Hollandalı yıldızı Ryan Babel, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel 76. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Hollandalı futbolcu bu sezon 14 resmi müsabakada 1220 dakika süre aldı.


Babel ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

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