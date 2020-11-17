İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ryan Babel Hollanda'da kalacak

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda’da kaldı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda'da kaldı.


Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Polonya maçı kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya'ya gidecek kafilede 22 futbolcunun yer alacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.