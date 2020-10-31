Ryan Babel ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, MKE Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sahneye çıktı. Babel, mücadelenin 45+2. dakikasında Marcelo Saracchi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Hollandalı futbolcunun ligde 2 de asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu bu sezon ayrıca Hajduk Split maçında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Babel, Mbaye Diagne'nin 56. dakikada oyun çıkmasının ardından santrfor bölgesinde oynadı.