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Ryan Babel'den 2. gol

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gençlerbirliği maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gençlerbirliği maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.


Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gençlerbirliği maçında yedeklerde başladı. Müsabakanın 65. dakikasında Oğulcan Çağlayan'ın yerine giren Babel, 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.


Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol atmıştı.

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