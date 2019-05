Ryan Donk: “Beşiktaş maçında da duran toptan çıkıp gol atabilirim”

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk, Fenerbahçe'ye gol attığının hatırlatılması üzerine, “Orada öyle bir gol attım. Tekrar duran toptan çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım da var. Bugünlerde de öyle bir gol gelebilir” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu hafta sonu kendilerini çok önemli bir maçın beklediğini söyleyen Donk, “Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olacak. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bir derbi maçı, nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlamamız gerekiyor. Son maçta Konyaspor karşısında kazanmak istedik, gol atamadık belki ama herkes ne kadar konsantre olduğumuzu gördü. En iyi şekilde başlayıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

“Hocamızın takdir ettiği her pozisyonda oynarım”

Hangi pozisyonda oynayacağını Teknik Direktör Fatih Terim'in bileceğini ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, “Sonuçta her oyuncu için en iyi opsiyonu o biliyor. O istediği sürece her yerde oynamaya hazırım. Şu an için kendimi çok iyi hissediyorum. Onun takdir ettiği her pozisyonda oynayabilirim” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş maçında gol atmak için hissiyatım var”

Fenerbahçe derbisinde gol attığı hatırlatılan, Beşiktaş derbisiyle ilgili gol atma hissiyatının sorulması üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, “Şu an defans pozisyonunda oynuyorum. Orada öyle bir gol attım. Tekrar duran toptan çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım da var. Bugünlerde de öyle bir gol gelebilir. Umarım forvet arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapar ve bu mutluluğu, gururu yaşarlar. Ben de kendi pozisyonumda daha sakin olabilirim” diye cevap verdi.

“Kalan 4 maçtan galibiyetle dönüp şampiyon olmak istiyoruz”

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Donk, “Sürprizler olabiliyor. Çok uzağa gitmemek lazım. Geçen sene de böyle bir şey oldu. Bir anda Fenerbahçe çıktı ama şampiyonluğa biz ulaştık. Şu anda yapmamız gereken kalan 4 maçımıza en iyi şekilde odaklanıp, bunlardan galibiyetle dönüp mutlu sona ulaşmak. Başka takımlara da bakmadan” ifadelerini kullandı.