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Ryan Donk, Galatasaray'la 150. maçına çıktı

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 150.

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Antalyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 150. maçına çıktı. Donk, Galatasaray'da iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı mücadeleyle Ryan Donk, sarı-kırmızılı formayı 150. kez giydi. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 106 Süper Lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi, dört UEFA Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa maçına çıktı ve 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig 2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Başarılı futbolcu sarı-kırmızılılar ile iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


Donk, Süper Lig'de bu sezon 27 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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